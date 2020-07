Avatar 2, James Cameron orgoglioso: 'La qualità è impressionante'

I genitori hanno sempre un occhio di riguardo per i propri figli, è risaputo: quando il genitore in questione è un certo James Cameron ed ha messo al mondo una prole che conta tra i suoi ranghi Titanic, Terminator e Avatar, un po' di fiducia crediamo gli vada concessa.

Insomma, per dirla in parole povere: se Cameron si dice incredibilmente soddisfatto del lavoro che lui e il suo team stanno svolgendo su Avatar 2, non possiamo far altro che credergli e aspettarci grandi cose da questo primo sequel del film del 2009.

Il nostro discorso non è ovviamente casuale, ma arriva in seguito alle parole di entusiasmo giunte dal regista stesso: "Ho a che fare con le immagini di questo mondo ogni singolo giorno e ci sono momenti in cui le guardo e penso: 'È davvero fantastico'. E con ciò giuro di non starmi dando delle pacche sulle spalle da solo" si è espresso Cameron.

Insomma, un commento estremamente ottimista che alza inevitabilmente l'asticella delle aspettative per un film sul quale già grava un peso non da poco, vista l'importanza che ha rivestito il suo predecessore nell'utilizzo della tecnologia nel cinema. A proposito di immagini, ecco una nuova, fantastica foto dal set di Avatar 2; su James Cameron, invece, c'è stata un po' di burrasca dopo la ripresa dei lavori su Avatar 2 nel post-lockdown.