Avatar 2: James Cameron non sa che farsene di Aquaman e La Sirenetta: Girateli sott'acqua!

Mentre le riprese di Avatar 4 sono già in corso, il mai pago regista e sceneggiatore canadese James Cameron si è fermato un secondo per una nuova intervista promozionale per l'uscita di Avatar: La via dell'acqua, in uscita in tutto il mondo a dicembre.

Discutendo col New York Times, l'autore è stato interrogato su film come Aquaman e il remake live-action de La sirenetta, ovvero quelle produzioni blockbuster ambientate sott'acqua che però vengono girate all'asciutto, con gli oceani ricreate in CGI. Un vero e proprio affronto per James Cameron, che ha passato gli ultimi dieci anni a sviluppare delle nuove tecnologie che gli permettessero di evolvere le tecniche di motion capture e portarle direttamente in immersione.

"Oh, non lo so, che dovrei dire al riguardo?" ha commentato il regista. "Avanti! Se fai un film ambientato sott'acqua, vuoi che il pubblico creda davvero che i personaggi siano sott'acqua, no? E per farlo, credo che l'unico modo sia di prendere gli attori e metterli davvero sott'acqua. Voglio dire, non è che sono pazzo io: se decidessi di fare un western, voglio attori che vadano a cavallo. Per Avatar 2 sapevo giù che Sam era un surfista, ma Sigourney, Zoe e gli altri non erano persone particolarmente legate all'oceano. Con loro sono stato molto specifico, abbiamo avuto i migliori specialisti dell'apnea del mondo per fare questo film."

Certo, a difesa di Aquaman e de La sirenetta, c'è da dire che non tutti i film possono o devono avere l'ambizione di James Cameron e della saga di Avatar, ma chissà che, come già fu per il primo film - e com'è stato in effetti per tutti i film della carriera di James Cameron - le nuove tecnologie sviluppate per La via dell'acqua non finiranno con l'espandersi anche alle future produzioni cinematografiche ambientate sott'acqua, portando ad una piccola rivoluzione per i blockbuster acquatici. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre in Italia. Per altri contenuti, scoprite i primi dettagli sui prossimi sequel di Avatar, che usciranno al cinema ogni due anni fino al 2028.