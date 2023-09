Avatar 2, James Cameron furioso con un produttore: 'Esci dal mio ca**o di ufficio'

Con Avatar: La Via dell'Acqua James Cameron ha sicuramente assestato un bel colpo di coda all'industria del cinema, dimostrando come anche a distanza di anni in molti siano ancora disposti a riversarsi in sala per vedere un film in 3D, quando questo è fatto e costruito con criterio.

A fronte di questo è anche vero che il regista americano è conosciuto ed apprezzato anche per la sua particolare visione creativa, che lo porto appunto a voler sempre sperimentare nuove tecnologie ed impianti tecnici innovativi, in modo da regalare al suo pubblico sempre quello stupore e quella meraviglia che solo con il cinema si può generare.

Proprio per questo è anche spesso molto fermo sulle sue posizioni, sul set non è certamente uno che le manda a dire, basti pensare a quando la troupe di The Abyss finì in fondo al mare. Ma questo suo carattere lo palesa anche fuori dal set.

Sembra infatti che quando ancora doveva uscire nelle sale Avatar: La Via dell'Acqua, un ex dirigente della 20th Century Fox espresse delle perplessità sulla eccessiva durata della pellicola. A quel punto sembra che James Cameron gli intimò qualcosa come: "Vattene dal mio cazzo di ufficio!".

A riferirlo è stato lo stesso regista durante un'intervista a CQ. Il cineasta ricorda che l'uomo si era posto a lui con estrema arroganza, quindi non poté fare altro che restare fermo sulle sue idee di partenza.

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua.