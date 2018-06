Avatar 2: James Cameron fornisce nuovi aggiornamenti sulla lavorazione del film

Durante lo showcase dedicato ai propri progetti futuri, la 20th Century Fox ha avuto l'occasione di presentare alcuni fra i film più attesi dei prossimi anni, compreso il nuovo capitolo del franchise di Avatar creato da James Cameron.

La presentazione della Fox si è aperta con un video che mostrava il presidente della distribuzione internazionale Andrew Cripps e il presidente del marketing internazionale Kieran Breen alle prese con il loro viaggio verso Barcellona, sede dell'annuale CineEurope. Lo scanzonato spot, in salsa Deadpool, scherzava sulle chance di vittoria dell'Inghilterra nella Coppa del Mondo, sulla possibilità di trasformare la Corea del Nord nel mercato cinematografico del futuro e sull'affare Disney-Fox, che in queste ore rischia di andare a monte a causa dell'intromissione di Comcast e della nuova offerta multimiliardaria.

Salendo sul palco, l'amministratrice delegata Stacey Snider ha riconosciuto che questo è un momento incerto per lo studio, ammettendo però che: "Non possiamo perdere di vista l'obiettivo finale, ovvero la sostenibilità e la vitalità del mondo del cinema. Dobbiamo continuare a fare film da vedere sugli schermi più grandi possibili, e non solo nel salotto di casa". E dopo i ringraziamenti agli espositori e ai distributori europei, lo show è entrato nel vivo con la presentazione dei progetti futuri dello studio.

Jon Landau di Lightstorm Entertainment è salito sul palco per parlare della produzione dei sequel di Avatar di James Cameron, introducendo un video dal set. Durante il filmato Cameron ha dichiarato di essere al giorno 130 delle riprese di performance capture e che la protagonista Zoe Saldana aveva appena concluso le sue scene. Nelle immagini era possibile vedere il regista in piedi di fronte ad un enorme serbatoio d'acqua, e Cameron ha affermato che "l'acqua reciterà una parte enorme nei nuovi film, che esploreranno luoghi di Pandora mai visti prima".

Secondo il regista di Titanic "i primi risultati sul film sono al di là delle nostre aspettative."

Successivamente, Landau ha presentato diverse scene di Alita: Battle Angel di Robert Rodriguez, che Cameron ha scritto e prodotto e che arriverà a Natale 2018. Inoltre, il regista premio Oscar per 12 Anni Schiavo Steve McQueen è salito sul palco per mostrare una scena del suo nuovo progetto, il thriller Widows e lo stesso ha fatto James Gray col suo dramma spaziale Ad Astra, che vedrà protagonista Brad Pitt.

Tra gli altri film presentati spiccano The Predator di Shane Black, Spies In Disguise con Will Smith il prossimo episodio del franchise degli X-Men, Dark Phoenix e JoJo Rabbit, di Taika Waititi. Il regista di Thor: Ragnarok è comparso in un video registrato alle 5 del mattino da un edificio di Praga, luogo delle riprese del film.