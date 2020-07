Avatar 2, James Cameron ai fan:'Deluso quanto voi per il rinvio del film'

James Cameron ha espresso vicinanza ai fan di Avatar 2 con un tweet che condivide la lettera che il regista ha voluto scrivere e indirizzare agli appassionati. Nella lettera Cameron esprime la sua delusione per il rinvio e comprensione per lo stato d'animo dei fan, che da tempo attendono il sequel del film campione d'incassi uscito nel 2009.

"A causa dell'impatto che la pandemia ha avuto sui nostri impegni, non possiamo completare il film per uscire a dicembre 2021. Non c'è nessuno più deluso a riguardo rispetto a me" ha scritto Cameron, che poi ringrazia Disney per il sostegno.

"Sono riconoscente per il sostegno che riceviamo da Disney Studios, soprattutto da Alan Horn e Alan Bergman. Tutta la compagnia ci sostiene al 110% per quanto riguarda i sequel e gli altri contenuti già in lavorazione. E sono grato a voi, i nostri fan, per il vostro sostegno nel corso degli anni. Vi prometto che ciò che porteremo nelle sale vi lascerà soddisfatti. Come dicono i Na'vi: 'Irayo', grazie".



La lettera è stata pubblicata dall'account ufficiale del film e poi ricondivisa dallo stesso Cameron sul suo account, con la scritta in lingua Na'vi, "Oel ngati kameie, Avatar fans", ovvero 'Vedo dentro di voi, fan di Avatar'.

James Cameron ha detto di essere orgoglioso per la qualità di Avatar 2, mentre le riprese del primo sequel di Avatar sono ripartite nel mese di giugno, dopo lo stop per il Coronavirus.

Su Everyeye trovate la recensione di Avatar, film del 2009 di James Cameron, secondo film con il più alto incasso nella storia del cinema dopo Avengers: Endgame.