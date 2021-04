Avatar 2, James Cameron: 'Ecco perché minacciai di licenziare gli sceneggiatori'

Non si crea un mondo come quello di Avatar per caso: ci vuole passione, impegno, dedizione e capacità di comprendere un mondo complesso come quello di Pandora. Gli sceneggiatori ingaggiati da James Cameron, insomma, si sono trovati davanti una bella gatta da pelare quando si è trattato di parlare concretamente dei prossimi film del franchise.

A parlarne è stato il regista stesso, che ha ricordato di aver letteralmente minacciato gli scrittori di licenziarli se non avessero seguito le sue direttive: "Misi insieme questo gruppo di sceneggiatori e dissi: 'Non voglio ascoltare le nuove idee di nessuno finché non avremo passato un po' di ore a cercare di capire cos'abbia funzionato con il primo film e perché abbia funzionato'" ha raccontato Cameron, che recentemente si è mostrato in una nuova foto sul set di Avatar 2.

"Loro continuavano a voler parlare delle nuove storie. E io dissi: 'No, non se ne parla ancora'. Alla fine minacciai di licenziarli per aver tentato di fare quello che dovrebbero fare gli sceneggiatori, cioè creare nuove storie. Dissi: 'Dobbiamo prima capire quella connessione e proteggerla, proteggere quella fiamma" ha concluso poi il regista. Il primo film della saga, intanto, continua a macinare strada: in Cina Avatar ha superato anche Mulan.