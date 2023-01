Avatar 2, James Cameron contrariato: 'Non paragonatelo ai film sui supereroi'

Dopo aver criticato aspramente lo streaming, James Cameron ha richiesto a gran voce di non paragonare Avatar ai film di supereroi visto che a suo avviso si tratta di produzioni totalmente diverse.

Parlando di Miles Quaritch, il principale antagonista del franchise ambientato in quel di Pandora, il regista vincitore di ben 3 Premi Oscar ha detto: "Non è come una storia di supereroi in cui c'è un nuovo cattivo in ogni film. Lo stesso ragazzo, giusto? Lo stesso avversario per tutta la faccenda. Ma anche il modo in cui si evolve è molto interessante una volta che introduciamo altri avversari, man mano che procediamo. Ulteriori avversari e ulteriori alleati".

Nei mesi scorsi, ancor prima dell'uscita di Avatar 2 nelle sale cinematografiche, James Cameron ha attaccato Marvel e DC, spiegando come a suo avviso i protagonisti di questi franchise dedicati ai supereroi si comportano sempre come se stessero al college.

"Quando guardo questi film grossi e spettacolari (parlo di voi, Marvel e DC), sembra che non importi che età abbiano i personaggi, si comportano tutti come se stessero al college. Non appendono mai gli scarpini al chiodo per i loro bambini. Le cose che ci tengono davvero con i piedi per terra e ci danno amore, forza, uno scopo... Questi personaggi non provano queste cose, e penso non sia questo il modo di fare cinema".

