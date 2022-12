Avatar 2, James Cameron confessa:'La durata del film ha creato tensione con Disney'

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, James Cameron ha raccontato che la durata di Avatar: La via dell'acqua ha creato alcune tensioni con Disney. La lunghezza monstre per un blockbuster di 3 ore e 12 minuti ha generato qualche battibecco con lo studio, come ha confermato il regista rispondendo ad una domanda.

Cameron aveva già informato 21st Century Fox della durata del film ma quando Fox è stata acquisita da Disney si è dovuto impegnare per 'preservare la bellezza' del film in tutta la durata prevista in origine. Non perdetevi la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua.



"Penso che ci fosse molta tensione sulla lunghezza. E poiché è una narrazione lineare complicata, lo scenario peggiore per cercare di accorciare, hai una storia molto complessa al servizio dei personaggi ed è come la caduta di un domino: deve accadere questo affinché accada questo. Non stai seguendo un mucchio di trame parallele in maniera tale da togliere molto. La cosa più difficile quando si cerca di accorciare un film è aggrapparsi alle cose che non fanno andare avanti la trama, che sono belle o spaventose o piene di suspence fine a se stesse. Le cose sono emerse e poi, se sentivo che il ritmo era sbagliato, le abbiamo rimesse" ha dichiarato il regista.



Nel frattempo sono stati registrati grandi risultati per Avatar: La via acqua in 3D, così come all'epoca fu un enorme successo per il primo film, Avatar, uscito nel 2009.

Nel cast di questo primo sequel sono tornati Sam Worthington nei panni di Jake Sully, Zoe Saldana nel ruolo di Neyitiri, Sigourney Weaver e Stephen Lang.