Avatar 2, James Cameron ha buttato una storia su cui ha lavorato per un anno intero

James Cameron ha recentemente promesso che Avatar La via dell acqua sarà un sequel imprevedibile, e per ribadire il concetto ha raccontato un aneddoto divertente risalente al primo periodo della lavorazione del nuovo film della saga.

In una recente intervista con The Times UK, infatti, l'autore canadese ha approfondito il suo processo di scrittura di un film, e ha ammesso di aver buttato via un intero anno di lavoro sulla sceneggiatura di Avatar 2 perché, dopo dodici faticosi mesi, si era semplicemente reso conto che la storia che stava tracciando non sarebbe stata all'altezza dei suoi standard, in base ai quali i film di Avatar dovrebbero funzionare su tre livelli. “Tutti i film funzionano su livelli diversi. Il primo è la superficie, che è personaggi, problema da risolvere e risoluzione. Il secondo è tematico. Cosa sta cercando di dire il film? Ma Avatar funziona anche a un terzo livello, il subconscio. Ho scritto un intero copione per il sequel, l'ho letto e mi sono immediatamente reso conto che non arrivava al livello tre. Boom. Via. Cancellato. Ricominciare. Subito. Avevo passato un intero anno a scriverlo."

Ricordiamo che in questi giorni Avatar è tornato nelle sale italiane, per aprire la strada all'attesissimo sequel Avatar: La via dell'acqua, che invece uscirà il 14 dicembre prossimo. Per il futuro del franchise, James Cameron ha già completato le riprese di Avatar 3 e ha da poco iniziato le riprese di Avatar 4, con il capitolo finale, Avatar 5, previsto per il 2028, a quasi vent'anni dall'uscita del film originale.

