Avatar 2, James Cameron beffa gli haters: 'Dicevano che sarebbe stato impossibile'

Avatar La via dell acqua ha fatto la storia al box office superando per una seconda volta Titanic e stabilendosi, definitivamente, come terzo miglior incasso di sempre, e in questi giorni James Cameron si sta godendo un meritato 'giro della vittoria' sulle riviste specializzate.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, a questo proposito l'autore si è voluto togliere un piccolo grosso sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi lo aveva avvisato che un film come Avatar 2 sarebbe stato impossibile da realizzare a causa della sua idee di realizzare la motion capture direttamente sott'acqua, un'impresa tecnologica che ha richiesto lo sviluppo di nuove cineprese per il 3D: "Nessuno aveva mai lavorato con la performance capture sott’acqua" ha dichiarato il regista. "Anzi, alcune persone ci dissero che non sarebbe stato possibile, di certo non ai livelli che volevamo raggiungere noi. Io personalmente lo credevo possibile, solo che per parecchio tempo non sapevo come avremmo potuto farlo. Ci abbiamo messo oltre un anno e mezzo per trovare la soluzione più giusta per il film."

Ricordiamo che la saga di Avatar tornerà al cinema nel 2024 con Avatar 4, il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto: il nuovo film sarà un sequel diretto di Avatar: La via dell'acqua e proseguirà la storia della famiglia Sully, raccontata questa volta dal punto di vista di Lo'ak. Il franchise di Avatar continuerà nei prossimi anni con altri due capitoli attualmente in produzione, i sequel Avatar 4 e Avatar 5, attesi per il 2026 e il 2028.

