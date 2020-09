Avatar 2, James Cameron annuncia la fine delle riprese e aggiorna sul terzo film

Dopo la lunga attesa che sta anticipando l'uscita nelle sale di Avatar 2, fissata al dicembre 2022 in seguito all'ultimo rinvio causato dalla pandemia, sembra che almeno il terzo capitolo riuscirà ad arrivare al cinema nei tempi previsti.

In una chiacchierata a tu per tu con Arnold Schwarzenegger pubblicata in occasione dell'Austrian World Summit, infatti, James Cameron ha rivelato che le riprese di Avatar 2 sono state completate e che quelle di Avatar 3 sono a un passo dal termine.

"Il giorno in cui consegneremo Avatar 2, inizieremo a lavorare per finire Avatar 3", ha spiegato il regista. "In questo momento siamo in Nuova Zelanda a riprendere. Stiamo girando il resto della parte live-action, ci manca circa il dieci percento. Avatar 2 è completo al 100%, mentre con Avatar 3 siamo circa al 95%."

In seguito al terremoto che ha colpito il calendario Disney in questi ultimi mesi, il calendario della saga è slittato di un anno per tutti e 4 i capitoli: Avatar 2 arriverà in fatti in sala il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028, in alternanza con i nuovi film di Star Wars.

Nel frattempo, le nuove foto dal set di Avatar 2 hanno offerto un primo sguardo agli umani in guerra.