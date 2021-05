Avatar 2, su Instagram delle foto spettacolari paragonano l'Australia a Pandora

Nelle scorse ore l'account ufficiale del franchise di Avatar sul social network Instagram ha condiviso delle spettacolari immagini di Jarvis Bay, in Australia, paragonandole a quelle della luna Pandora creata dal visionario regista James Cameron.

Le immagini sono state scattate da Jordan Robins, acclamato fotografo naturalista pubblicato da National Geographic e vincitore di numerosi premi di settore, e mostrano dei panorami mozzafiato arricchiti dalla celebre bioluminescenza tipica dell'universo narrativo di Avatar; non a caso, come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'account ufficiale della saga omaggia gli scatti di Robins con l'hashtag #PandoraOnEarth, e recita:

"Grazie Jordan Robins per aver condiviso con noi queste bellissime fotografie. Queste onde bioluminescenti possono essere ammirate a Jervis Bay, in Australia, ma non sfigurerebbero sulla nostra luna preferita!"

Ricordiamo che l'attesissimo Avatar 2 uscirà il 16 dicembre 2022: dopo il primo sequel del pluripremiato cult di fantascienza del 2009, tornato recentemente il re del box office a scapito di Avengers: Endgame, il regista, sceneggiatore e produttore James Cameron continuerà ad espandere il suo universo narrativo con altri tre film, dato che Avatar 3 ha già una data di uscita fissata al 20 dicembre 2024 e ad esso seguiranno anche Avatar 4 (18 dicembre 2026) e Avatar 5 (22 dicembre 2028).

L'ultimo capitolo, stando così le cose, uscirà a ben diciannove anni di distanza dal primo Avatar.