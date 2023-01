Avatar 2, gli incassi dell'ultimo giorno dell'anno volano: Top Gun Maverick è nel mirino

Top Gun Maverick deve guardarsi le spalle, perché Avatar: La via dell'acqua sta arrivando: in questi minuti sono infatti arrivati online i dati ufficiali del box office globale di sabato 31 dicembre, l'ultimo giorno del 2022, e il sequel di James Cameron non si è preso una pausa per il cenone.

Dai soli Stati Uniti, infatti, sono arrivati ieri altri 18 milioni di dollari, una cifra che porta il totale di Avatar 2 oltre i 400 milioni di dollari a livello domestico. Con questo risultato, gli analisti hanno corretto (ancora) le previsioni per il week-end di capodanno, che adesso sono salite a 63,4 milioni su 3 giorni (+2% rispetto allo scorso fine settimana, un risultato ottimo) e 82,4 milioni su 4 giorni (incluso quindi domani lunedì 2 gennaio) per un totale domestico parziale di 440,5 milioni entro la fine di lunedì. Sempre entro lunedì, il blockbuster di James Cameron supererà il botteghino domestico di Black Panther: Wakanda Forever (439,6 milioni di dollari), e avendo già superato i 400 milioni di dollari Avatar 2 diventa ufficialmente il terzo titolo Disney a superare questa soglia dopo Black Panther 2 e Doctor Strange 2.

In Italia, ieri il film di James Cameron ha chiuso il 2022 in testa alla classifica, dato che ha incassato altri 636mila euro (+3%) con una media di 1.940, una cifra che porta il totale a 27,5 milioni di euro e rende ormai imminente il sorpasso dei 30 milioni di Avengers Endgame. A livello globale, invece, la Disney riporta un totale globale corrente di 1,37 miliardi di dollari per Avatar 2, una cifra che si ferma ai conteggi di domenica 1 gennaio e che dovrà 'ingrassarsi' con quelle di lunedì 2 (senza contare che gli studi tendono a fornire cifre al ribasso).

