Avatar 2, quanto dovrà incassare davvero per fare profitto: James Cameron ha bluffato?

Avatar 2 supererà un miliardo al box office globale nelle prossime ore, un risultato straordinario ottenuto in pochi giorni di programmazione e che sicuramente sta facendo molto felice James Cameron, che sotto sotto nelle scorse settimane potrebbe aver bluffato.

Prima che il titolo uscisse nelle sale, infatti, l'autore canadese aveva anticipato al suo pubblico che Avatar 2 - costato tra i 350 e i 400 milioni di dollari, che ne fanno uno dei se non IL film più costoso della storia - avrebbe dovuto incassare minimo 2 miliardi di dollari per fare profitto, ma in base a quanto riportato da diversi analisti di settore in questi giorni le dichiarazioni di James Cameron potrebbero essere state delle 'sparate' per alzare l'hype.

Ad esempio, viene fatto notare che il budget di circa 350 milioni (ai quali si aggiungono i circa 200 milioni di dollari di marketing, per un totale di 550 milioni) non equivale alle vere spese per Avatar: La via dell'acqua, dato che molti di quei milioni sono stati utilizzati per le riprese di Avatar 3 e per sviluppare anche i successivi sequel, Avatar 4 e Avatar 5, con un discorso molto simile rispetto a quello fatto da Prime Video per Gli anelli del potere (con la produzione della prima stagione che ha incluso nel suo budget anche tantissime spese per le stagioni a venire, come la costruzione di set eccetera). Il budget ufficiale di Avatar 2 dovrebbe attestarsi a 250 milioni, e 'basterà' superare la soglia dei 1,3 miliardi a livello globale per portare nelle tasche della Disney 520 milioni di dollari (un conteggio che non tiene conto degli incassi in Cina: nel resto del mondo la percentuale degli incassi che va al distributore è di circa il 40%, mentre in Cina è del 25%).

Chiaramente il film andrà ben oltre gli 1,3 miliardi, essendo già arrivato alla soglia del miliardo (che come detto supererà nelle prossime ore) ma come saprete se seguite con costanza i nostri speciali sugli incassi la classifica dei film più redditizi di sempre tiene conto solo in parte degli incassi al box office, dato che la 'vita' di un titolo prosegue anche nell'home-video e, adesso, in streaming: quanti soldi frutterà Avatar: La via dell'acqua per Disney Plus, ad esempio, quando uscirà sulla piattaforma di Disney? Per alcuni analisti gli incassi delle run nelle sale vengono raddoppiati (quando va male) dai passaggi successivi, basti pensare che solo prima della pandemia l'industria cinematografica considerava gli introiti derivati dall'uscita nelle sale come il 30-35% del vero totale degli introiti di un film.

Insomma James Cameron, che comunque di marketing qualcosa ne sa, potrebbe averla sparata semplicemente grossa nelle interviste che hanno accompagnato La via dell'acqua nelle sale: per andare in profitto, il sequel di Avatar non dovrà necessariamente entrare nel cosiddetto 'club dei 2 miliardi', dato che ha già (quasi) raggiunto la soglia di pareggio.