Avatar 2, è giallo per un'aggiunta al cast: nei nuovi film ci sarà anche Jamie Lee Curtis?

Come vi abbiamo riportato ieri sera, Making Star Wars ha segnalato la presenza di Jamie Lee Curtis nei pressi del set di The Mandalorian 2, seconda stagione della serie live-action di Star Wars prodotta da Jon Favreau.

Tuttavia, l'inviato segnala che nello stesso studio, ovviamente prima della chiusura totale a causa della pandemia di Coronavirus, erano in corso anche le riprese di Avatar 2 e degli altri sequel della saga fantasy-sci/fi di James Cameron, dunque non è chiaro al momento a quali delle due produzioni sia legata l'attrice di Halloween e Cena con Delitto.

Ovviamente Making Star Wars punta su un ruolo nella serie per Disney+, ma l'inviato scrive che né la Lucasfilm, né gli agenti dell'attrice hanno risposto una volta contattati e afferma: "Se la mia supposizione è sbagliata, allora la Curtis deve avere un ruolo in Avatar 2, dato che ha la location generale in quella stessa zona".

Per il momento non ci sono conferme né in un senso né nell'altro, ma in entrambi i casi sarebbe una gradita aggiunta al cast: unico indizio che favorisce una versione più dell'altra è la storica amicizia che lega la Curtis al regista James Cameron e alla co-protagonista di Avatar Sigourney Weaver, ma per il momento i fan non possono far altro che speculare.

Per altri approfondimenti, recuperate i primi concept art di Avatar 2, la cui data di uscita è ancora fissata per dicembre 2021.