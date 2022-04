Avatar 2 sarà il film 'col maggior numero di versioni diverse nella storia del cinema'

Nelle prossime ore è previsto che Avatar 2 debutti al CinemaCon, convention cinematografica annuale che sta avendo luogo a Las Vegas in questi giorni, ma nel frattempo grazie all'Hollywood Reporter stanno iniziando ad emergere le prime informazioni sull'attesissimo film di James Cameron.

Avatar 2 infatti è stato girato con tecnologie avanzatissime create appositamente da James Cameron e dal suo team per portare avanti il progetto della saga di Pandora (abbiamo nel nostro speciale sul primo Avatar quanto il progresso tecnologico nell'industria cinematografico proceda di pari passo con la filmografia dell'autore canadese), e ovviamente non tutte le sale cinematografiche del mondo riusciranno a soddisfare i requisiti necessari previsti dal regista.

Per questo motivo, Avatar 2 sarà offerto in un'ampia varietà di formati per mostrarsi al meglio in qualsiasi 'veste', dal 3D al 4K, passando per le opzioni col frame rate elevato di 48 fps. In effetti, come notato da John Fithian, presidente e CEO della National Association of Theatre Owners, ci saranno più versioni di Avatar 2 di qualsiasi film "nella storia dei film": “Stiamo parlando di alta risoluzione, frame rate elevati, 3D, IMAX, PLF, diversi sistemi audio e 160 lingue diverse. Cameron sta lavorando a stretto contatto con la nostra associazione per mostrare il suo film nel miglior modo possibile e in tutto il mondo. E' un regista unico. E' una cosa brillante."

Del resto, come aggiunge Fithian: "Penso che esistano solo un paio di centinaia di schermi adattati ad Avatar 2 in giro per il mondo, ma ovviamente lui vuole che tutti possano proiettare il film. Si sta personalmente assicurando che ogni versione del film abbia i livelli di luce corretti e che tutto ciò che riguarda ogni aspetto dell'immagine sia perfetto. Noi non possiamo che esserne entusiasti". Tra l'altro, prima dell'uscita di Avatar del 2009, Cameron aveva creato più di 100 versioni con vari livelli di luce, 2D e 3D, sistemi audio e altro. All'epoca fu la distribuzione digitale più ambiziosa della storia.



Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, il trailer di Avatar 2 potrebbe arrivare insieme a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.