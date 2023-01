Avatar 2 l'ha fatto: battuto Spider-Man: No Way Home, è il miglior incasso post-pandemia

Proprio ieri Avatar La via dell acqua ha superato 1,9 miliardi e adesso è arrivato l'aggiornamento che gli analisti del box office stavano aspettando: il sequel di James Cameron ha superato Spider-Man: No Way Home diventando il miglior incasso dell'industria post-pandemia.

Il sorpasso sarà certificato ufficialmente nelle prossime ore, quando avverranno i riconteggi degli incassi mondiali di martedì 17 gennaio, ma ormai si aspettano solamente le cifre definitive: con uno scarto di appena 5 milioni a livello globale che li separa al momento della stesura di questo articolo, Avatar: La via dell'acqua supererà Spider-Man: No Way Home diventando il miglior incasso post pandemia. Le cifre al momento vedono il film Marvel-Sony a 1,921 miliardi con il sequel di Avatar che lo tallona a 1,916 miliardi, ma considerando che infrasettimanalmente il blockbuster di James Cameron viaggia ad una media di 6 milioni al giorno nei soli Stati Uniti l'avvicendamento del record avverrà in via definitiva con il prossimo aggiornamento. Lo specifica Forbes, che ha già eletto Avatar: La via dell'acqua al sesto posto dei maggiori incassi di sempre, facendo scalare No Way Home alla settima posizione.

James Cameron stabilisce dunque un nuovo standard per il successo dei blockbuster dopo l'anno zero dell'industria hollywoodiana, e nei prossimi giorni ci si aspetta che il regista riesca a portare anche il suo nuovo film oltre la soglia dei due miliardi di dollari complessivi: si tratta (o tratterebbe, per gli scaramantici) della prima volta in assoluto nella storia del cinema che un regista può vantare tre film diversi con un incasso di più di due miliardi, un risultato che Cameron ha ottenuto consecutivamente con i suoi ultimi tre film (anche se Titanic raggiunse i due miliardi dopo il primo Avatar, grazie ad una riedizione nelle sale).

Dal canto nostro, vi rimandiamo a questo articolo scritto in tempi non sospetti in difesa di Avatar e di James Cameron: come dicono nei film, 'non per dire che ve l'avevamo detto, ma...'.