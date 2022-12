Avatar 2, i fan svelano quale personaggio hanno amato di più!

Con Avatar 2 arrivato nelle sale si comincia, ovviamente, a fare qualche bilancio riguardo ciò che è piaciuto maggiormente ai fan. Tra gli elementi più amati dell'intera pellicola c'è un personaggio introdotto in questo secondo capitolo apprezzatissimo da tantissimi spettatori in giro per il mondo.

Stiamo parlando di Kiri, giovane Na’vi adolescente. Il personaggio è figlia di Grace, morta nel primo capitolo di Avatar. La giovane è stata accolta da Jake Sully e Neytiri e cresciuta se come fosse una figlia. La giovane ha un particolare legame con la natura che la rende parte integrante di tutto il secondo capitolo di Avatar. Nel primo film, Grace è stata interpretata da Sigourney Weaver che, qui, presta la voce anche per Kiri.

Il personaggio, centrale nella trama, è stato apprezzatissimo dai fan che hanno mostrato tutto il loro amore nei confronti della giovane Kiri e molto ansiosi di sapere qualcosa di più sul suo futuro. Mentre il primo weekend di Avatar 2 conquista il box-office, in moltissimi hanno cominciato a discutere della pellicola sui social. Sembra sia stato apprezzato l'enorme lavoro fatto dalla Weaver, attrice 73enne, che ha dovuto creare un personaggio da zero per dargli credibilità. Pare che l'idea di ciò sia partita da un pranzo tra Cameron e l'attrice nel 2010, nel quale i due avevano cominciato a discutere delle implicazioni della morte di Grace.

I risvolti mistici-naturalistici presi da Kiri, lasciano ben sperare per il sequel. Vi sveliamo, nel frattempo, quanti sequel dovrebbe avere Avatar e per quanto tempo il regno di Pandora ci accompagnerà. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!