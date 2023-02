Avatar 2 entra supera The Avengers: il film di James Cameron nella top 10 all-time USA!

Un altro giorno, un'altra pietra miliare per Avatar: La via dell'acqua al box office, che questa volta ha fatto registrare un importante risultato alla botteghino domestico superando la quota di 623,5 milioni di dollari in Nord-America.

La cifra permette al sequel di James Cameron di superare The Avengers (623,4 milioni di dollari), entrando così nella top 10 all time del box office domestico per diventare il decimo miglior incasso di tutti i tempi. A livello globale, lo ricordiamo, nei giorni scorsi Avatar 2 è diventato il quarto miglior incasso di sempre con 2,128 miliardi di dollari, dietro al primo Avatar (2,92 miliardi), Avengers: Endgame (2,7 miliardi) e Titanic (2,19 miliardi); inoltre, grazie all'interesse stratosferico del pubblico internazionale, "The Way of Water" è diventato il secondo film più veloce a superare i 2 miliardi di dollari, dietro solo ad Avengers: Endgame.

La Disney, che detiene i diritti di Avatar dopo aver acquisito la 20th Century Fox nel 2019, ha speso circa 460 milioni di dollari per produrre e promuovere The Way of Water, rendendolo uno dei film più costosi di sempre, un budget che però include anche diverse spese di produzione per il prossimo film della saga: il nuovo sequel, al momento noto come Avatar 3, debutterà nel dicembre 2024, con i sequel quattro e cinque in arrivo prossimamente.

