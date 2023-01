Avatar 2, l'emozionante reazione di Arnold Schwarzenegger: 'Il mio amico Jim...'

Mentre gli analisti si divertono a contare i soldi che Avatar La via dell acqua continua a macinare, vi raccontiamo una simpatica curiosità legata al nuovo film di James Cameron e uno spettatore d'eccezione...Arnold Schwarzenegger.

La superstar, che ha lavorato con James Cameron in diverse occasioni, dai film di Terminator a True Lies, nell'ultima pubblicazione della sua newsletter ha svelato che per Avatar: La via dell'acqua ha voluto rompere una delle sue più ferree tradizioni...partecipare ad una premiere mondiale, con tutti gli occhi dell'industria puntati addosso. L'attore ha confessato che tendenzialmente non ama partecipare a questi 'eventi mondani' da tappeto rosso, interviste e paparazzi, ma che per James Cameron ha voluto fare un'eccezione.

"Vengo invitato a molte anteprime e tanti altri eventi di Hollywood, ma non è proprio cosa per me. Però, per Avatar? Non ho potuto dire di no, questa volta, soprattutto perché l'invito è arrivato direttamente dal mio amico Jim. E ho portato pure la mia famiglia, fino ai cugini più lontani. Quando sono arrivato al cinema, ho visto la moglie di Jim, Susie, e mi ha avvertito di tenere vicini dei Kleenex perché la cosa sarebbe stata piuttosto emozionante. Per fortuna le ho dato retta, perché credetemi, ho avuto bisogno di quei dannati fazzoletti. Oltre all'emozione, Jim ha costruito ancora una volta un mondo completamente nuovo che mi ha lasciato senza fiato. Non voglio rivelare nulla, ma ho ADORATO il film. Non so come sia in grado di farlo, ma me ne sono andato ancora una volta sbalordito da un suo film. Ogni scena era perfetta. Se state cercando un film da vedere con tutta la famiglia durante le vacanze, guardate questo. Non ve ne pentirete."



Avatar: La via dell'acqua è ora al cinema in Italia. Nell'ultimo giorno dell'anno, ieri sabato 31 dicembre 2022, gli incassi del film nel Bel Paese hanno superato i 27 milioni di euro, ciò vuol dire che Avatar 2 sta per superare il totale di Avengers Endgame.