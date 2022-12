Avatar 2, dovete andare in bagno? James Cameron ha la soluzione e la risposta perfetta

Avatar La via dell acqua apre oggi nei cinema italiani e lo farà con una durata mostruosa di 192 minuti, ben tre ore e dodici minuti, di gran lunga maggiori a quelli del capitolo originale del 2009.

Una durata che non dovrebbe spaventare il nuovo pubblico del binge-watching, abituato com'è a riprodurre tantissimi episodi televisivi uno via l'altro, ma si sa, il peggior nemico della visione in sala è la pausa pipì: come far per risolvere questo incombente problema di fronte ad un film così lungo come Avatar: La via dell'acqua (che, neanche a dirlo, avrà molta 'acqua' con cui le vesciche degli spettatori dovranno fare i conti...)? Beh, il grande James Cameron ha come sempre la risposta perfetta.

In una recente intervista promozionale, infatti, l'autore ha scherzato sull'argomento pausa pipì e ha replicato dicendo di non aver paura che l'alzarsi per andare in bagno possa rovinare l'esperienza della visione al pubblico, e il motivo è presto detto: "Gli spettatori potranno andare in bagno in qualsiasi momento, non c'è alcun problema per me ... Tanto recupereranno la scena che hanno perso mentre andavano a fare pipì quando torneranno le volte successive per rivedere il film!".

Dietro questa grande battuta, c'è la sicurezza di un autore abituato a sorprendere e a ribaltare le aspettative, e a soprattutto a frantumare i record del botteghino: non a caso, nelle ultime ore le quotazioni di Avatar La via dell acqua al box office sono salite ulteriormente, col film che dovrebbe concludere la sua run cinematografica nei soli Stati Uniti oltre i 700 milioni totali.

Restate sintonizzati per scoprire come si comporterà a livello commerciale il sequel del film col più alto incasso nella storia del cinema!