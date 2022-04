Avatar 2: domani potrebbero arrivare le prime clip del film?

Mentre tutti attendono l'arrivo del trailer di Avatar 2, molti fan credono che avremo un assaggio del nuovo film di James Cameron al CinemaCon di domani.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, è infatti probabile che vedremo delle prime immagini proprio al Colosseo nel Caesar's Palace di Las Vegas, che è dotato della tecnologia audio Dolby Atmos e Dolby Vision per ospitare gli avanzati proiettori 3D. Il posto dispone inoltre di proiettori laser della società di tecnologia audiovisiva Christie, che ha collaborato con la società di produzione di Cameron Lightstorm Entertainment per sviluppare proiettori con funzionalità di visualizzazione cinematografica 3D e frame rate aumentati di 48 fps.

I partecipanti dell'evento attendono una clip epica nella giornata di domani, e sono incuriositi dall'avanzata tecnologia cinematografica utilizzata da Cameron, che ci porterà sullo schermo un prodotto in 3D e 4K. Le aspettative per il sequel di Avatar sono alte, poiché gli spettatori si aspettano una narrazione eccezionale e il tipo di ingegno tecnologico necessario per trasportarli su Pandora.

Adesso, in attesa delle prime immagini in arrivo al CinemaCon, vi raccontiamo perché secondo noi Avatar 2 sarà migliore del precedente. E voi, cosa vi aspettate di vedere nella giornata di domani? Fatecelo sapere nei commenti.