Avatar, il sequel ha cambiato Direttore della Fotografia:'Tutto nuovo, ecco come ho fatto'

Questo mese ha debuttato nelle sale Avatar: La via dell'acqua, sequel del film campione d'incassi del 2009 diretto da James Cameron, che in poco tempo ha già superato il miliardo al box-office mondiale.

Recentemente, il direttore della fotografia del film Russell Carpenter, che è entrato a far parte del progetto solo in un secondo momento, ha parlato della sua esperienza con la pellicola:

"Tutti qui hanno partecipato al progetto fin dall'inizio, mentre io ho ereditato anni e anni di ricerca e lavoro che era stato fatto al computer, di mondi che erano stati sviluppati lì. Il film era un po' fatto a strati. Dopo che la sceneggiatura è stata completata, sono stati creati ambienti che rappresentavano Pandora, il mondo naturale, e un altro ambiente che rappresentava il mondo militarista. E il mio compito è stato quello di portare tutti gli elementi umani in ciò che era stato creato. Quando sono stato invitato a partecipare al progetto, ero tipo "OK, diciamo che questa è una staffetta. E ora il testimone passa a me", quindi ho avuto un anno per mimetizzarmi in questo processo. Ho immaginato che avrei iniziato ad analizzare tutto il materiale che era stato girato, e la cosa davvero strana era che non c'era molto da guardare. Non c'erano scene tagliate. E' stato più come guardare attraverso frammenti e frammenti, come un detective, per vedere cos' era stato fatto. Pensavo mi stessero prendendo in giro. Quindi è stato un lavoro investigativo, per ottenere finalmente quelle informazioni che mi servivano".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Avatar 2 ha superato Spider-Man: No Way Home in Italia.