Avatar 2: quali sono le differenze del nuovo cofanetto Collector's Edition 4K?

Eagle Pictures ha annunciato le versioni 4K di Aliens, The Abyss e True Lies, che arriveranno ad aprile e maggio, ma in questi giorni la casa di produzione ha pubblicato sul mercato italiano anche il nuovo cofanetto Collector's Edition di Avatar: La via dell'acqua.

Cosa cambia rispetto alle edizioni già in commercio? Come forse già saprete, Avatar: La via dell'acqua è uscito in home-video in 4KUHD e bluray 'normale' nell'estate 2023, ma questa nuova edizione appena arrivata sul mercato include diverse caratteristiche uniche che potrebbero spingere i veri fan ad un secondo acquisto.

L'edizione collector's edition 4K di Avatar: La via dell'acqua include, oltre ad una valanga di nuovi contenuti speciali mai visti prima e uno splendido cofanetto con quattro dischi, anche ben dodici scene inedite tagliate dal film, e che non erano presenti nelle edizioni home-video dell'anno scorso. Le scene in questione sono:

Date Night (Extended Cut)

Crashed Samson Tiltrotor (Extended Cut)

Goodbye Mo'at

Neytiri Rides an Ilu

Spider Mocks the Recoms

Neytiri Spearfishes

Learning Montage

Ardmore and Quaritch Discuss Jake (Extended Cut)

Ta'unui Village (Extended Cut)

The Tulkun Hunt (Extended Cut)

Scoresby and Garvin Rescued

Parents from Hell and Standoff (Extended Cut)

Da segnalare inoltre che questa edizione fa il paio con la nuova Collector's Edition di Avatar del 2009, forse ancora più appetibile per i fan: il cofanetto infatti include tutte e tre le diverse versioni del montaggio del film originale, quella cinematografica uscita nelle sale, quella con il montaggio edizione speciale e la extended cut collector's edition, rimasterizzate in 4K. Attenzione però: la versione italiana di questo cofanetto differisce da quella USA, dato che non include i montaggi alternativi del film.

Per altri contenuti scoprite tutto quello che sappiamo su Avatar 3, in uscita a dicembre 2025.

