Avatar 2: ci sarà David Thewlis? Ecco i chiarimenti sul suo ruolo

David Thewlis ha voluto fare chiarezza in merito a delle dichiarazioni circolate negli scorsi giorni sul suo ruolo in Avatar 2, il sequel del kolossal diretto da James Cameron.

Si è parlato molto di David Thewlis in Avatar 2, tuttavia la realtà è che l'attore di Harry Potter e Wonder Woman non sarà nel film... Ma in quelli successivi.

Intervistato sulla sua partecipazione alla saga ideata da James Cameron, Thewlis ne ha rimarcato la sua unicità ("Beh, non c'è nulla di più diverso di Avatar. Non assomiglia per niente a qualsiasi cosa io abbia fatto finora"), e ne ha anche approffittato per chiarire una certa questione...

"Devo essere chiaro al riguardo, comunque, perché so che un magazine inglese ha commesso un piccolo errore: non sono in Avatar 2, come hanno invece scritto. Sarò in Avatar 3, le cui riprese stanno avvenendo allo stesso moment di Avatar 2, e il piano è quello di apparire anche in Avatar 4 e 5. Volevo solo chiarire questa parte, perché c'era stato un fraintendimento in merito" ha spiegato ai microfoni di Collider.

Dovremo quindi aspettare un po' di più per vedere che aspetto avrà il Na'vi interpretato dall'attore nel mondo di Avatar, ma intanto possiamo goderci queste spettacolari foto delle riprese subacquee di Avatar 2, che uscirà al cinema a dicembre del prossimo anno.