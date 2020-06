Avatar 2, David Thewlis si aggiunge al cast:'Sorpreso di farne parte'

La produzione di Avatar 2 prosegue da diversi anni e nel primo sequel il cast sarà arricchito da diverse new entry, tra cui la star di Harry Potter e Wonder Woman, David Thewlis. In una recente intervista rilasciata a Total Film, Thewlis ha parlato dell'importanza di far parte di un franchise di questo livello nonché dello stupore.

"Non ho idea di come saranno le mie scene perchè ci sono circa 16 ragazzi nella stanza con le macchine da presa, ma stanno solo girando riprese di riferimento che Jim [Cameron] guarderà in seguito. Ciò che quei ragazzi stanno girando non sarà mai sullo schermo, ciò che viene girato è ovviamente su questi sensori. Ce ne sono circa 200 in giro per la stanza, a fare le loro cose" ha spiegato l'attore.



Thewlis ha parlato anche del suo ruolo:"Sono un Na'vi, sono una cosa blu che non capivo bene quando sono andato a incontrare Cameron. Sono rimasto piuttosto sorpreso quando mi è stato offerto. Sono affascinato nel vedere come apparirò, perchè in qualche modo li fanno sembrare un po' come loro stessi è fantastico!".

Un approccio bizzarro alla produzione che ha permesso all'attore di vivere un'esperienza differente in quanto interprete:"Per la prima volta mi sono sentito come un novellino, come se fosse il mio primo lavoro. Lavoravo su set cinematografici da 35 anni e dicevo 'Quindi cosa facciamo? Cosa ci fa qui? Perchè lo fa? Lo facciamo adesso? Mi sentivo molto ingenuo. E ovviamente lo ero, perchè nessuna delle regole che avevo imparato erano applicate".

Il cast del sequel sarà composto da Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver e nuovi innesti del calibro di Kate Winslet, Michelle Yeoh, Vin Diesel e CJ Jones.

Di recente sono stati svelati nuovi dettagli della trama di Avatar 2, mentre a metà maggio sono ripresi i lavori del film diretto da James Cameron.