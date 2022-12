Avatar 2, continua la crescita: superato Minions 2 per il miglior 'primo martedì' del 2022

Numeri a dir poco incoraggianti quelli fatti registrare da Avatar La via dell acqua di James Cameron nel suo primo martedì di programmazione, che dopo i risultati del primo lunedì testimoniano un dato importante: gli analisti non sbagliavano.

Il sequel della saga 20th Century Studios, nata sotto la Fox e poi passata alla Disney, ha infatti registrato 17,5 milioni di dollari nel suo quarto giorno di programmazione nelle sale nord-americane, che secondo i tracker dovrebbero diventare 18 milioni dopo i riconteggi: si tratterebbe del miglior primo martedì del 2022, superiore ai 17,5 milioni di Minions: Rise of Gru ma soprattutto - e questo è il dato più importante - in crescita rispetto agli incassi che Avatar 2 ha ottenuto nel suo primo lunedì USA, ovvero 16 milioni.

Naturalmente, si tratta di giorni di 'preparazione' in vista del week-end di Natale, che si sta avvicinando: Deadline riporta che il film di James Cameron ha già incassato circa 10 milioni di dollari in prevendite per il fine settimana del 24 e del 25 dicembre, un numero altissimo per un secondo fine settimana di programmazione. E quei giorni saranno un banco di prova importante: il primo Avatar del 2009, infatti, nel suo secondo fine settimana (sempre in una cornice natalizia, anche se in quell'anno la festività cadeva di venerdì, un vantaggio rispetto a quando la festività cade di sabato o domenica) ottenne un risultato fenomenale con un calo di solo -1,8%, incassando 75,6 milioni rispetto ai 77 milioni incassati al debutto. Sarà interessante vedere come si comporterà Avatar 2, che però per forza di cose finirà col perdere qualcosa per le proiezioni del sabato sera.

Benissimo anche in Italia, dove il sequel di Avatar martedì ha incassato quasi un milione portandosi alla soglia dei 12 milioni totali, che saranno superati oggi mercoledì 21 dicembre.