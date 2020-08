Avatar 2, com'è tornare a lavorare Cameron a 28 anni da Titanic? ce lo dice Kate Winslet

La prima e unica volta che James Cameron e Kate Winslet hanno collaborato insieme fu nel 1997, per la realizzazione di una delle pietre miliari del cinema, Titanic, e a 28 anni di distanza dall'uscita originale del kolossal romantico regista e attrice sono pronti a riunire le forze per l'attesissimo Avatar 2.

Nonostante il successo e il romanticismo di base, la lavorazione di Titanic non fu una passeggiata per l'attrice, anche per qualche confronto diretto proprio con Cameron, ma in una recente intervista con l'Hollywood Reporter la stessa Winslet ha avuto modo di parlare di questa seconda collaborazione con l'autore, descrivendola come "qualcosa di fantastico" e apprezzando anche il cambiamento del regista.



Queste le sue parole: "È stato davvero meraviglioso per me lavorare di nuovo con Jim. Il tempo ha davvero cambiato. È diventato anche padre un paio di volte. È una persona molto più calma e pacata. Rilassato. Percepisci davvero quanto si stia divertendo di più questa volta rispetto al passato". Tutto di positivo, insomma, nella speranza che questo relax possa far bene anche all'atteso secondo capitolo del franchise.



Vi ricordiamo intanto che Avatar 2 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 16 dicembre 2022. Seguiranno anche Avatar 3, 4 e 5, rispettivamente in uscita nel 2024, nel 2026 e nel 2028.