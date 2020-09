Avatar 2, com'è sopravvissuto il Miles Quaritch di Stephen Lang?

Alla fine del primo Avatar Jake (Sam Worthington) moriva ma veniva riportato in vita all'interno del suo Avatar Na'vi, mentre la Dottoressa Grace Augustin (Sigourney Weaver) e il cattivo Miles Quaritch (Stephen Lang) apparentemente morivano sul serio, ma dato il loro annunciato ritorno nei quattro sequel evidentemente eravamo in errore.

L'Albero delle Anime di Pandora fallisce nel riportare in vita Grace come Na'vi ma riusce nel tentativo con Jake Sully, il che significa che la Weaver non può essere resuscitata grazie allo stesso meccanismo naturale-spirituale con cui Eywa opera la sua volontà. Ci deve essere un altro modo, e guardando effettivamente alle dichiarazioni di Cameron, il fatto che già da Avatar 2 si esploreranno molte delle 13 lune in orbita attorno a Polifemo oltre alla sola Pandora, indica la presenza di altre possibili metodologie di ritorno, per Grace ma anche per Quaritch.



Neytiri uccideva Quaritch, ma la quasi sicura presenza di un'altra civiltà su Pandora (e oltre) potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero del suo ritorno. Pensiamoli anche come dei nemici invisibili (forse abitati dell'oceano) che vorrebbero adesso conquistare la superficie, individuando magari proprio in Quaritch un alleato, avendone seguito le gesta nell'ombra durante il primo capitolo. Usando allora una propria variante dell'Albero della Anime, questi tribali potrebbero essere riusciti a riportare Quaritch in vita sotto forma di Na'vi della loro specie, utilizzando chissà quale metodo, forse persino tabù, magari sacrificando uno dei loro membri per permettere alla coscienza di Quaritch di abitarlo.



Cosa ne pensate?