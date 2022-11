Avatar 2, Cliff Curtis si complimenta con Cameron: 'Non ho mai provato nulla di simile'

Dopo ben 13 anni di attesa Avatar 2 arriverà sul grande schermo. L'enorme ed ambiziosissimo sforzo produttivo di James Cameron spingerà sicuramente tantissime persone in sala. Sembra che persino i membri del cast siano rimasti sbalorditi dalla qualità del film e dalle sue incredibili immagini.

Il lunghissimo di lavorazione dietro Avatar: La via dell'acqua lascia solo prevedere l'arrivo di un possibile nuovo capolavoro. Se il primo film fu rivoluzionario per il pionieristico utilizzo del 3D, questo secondo capitolo porterà al suo massimo splendore creativo e realizzativo l'utilizzo della CGI. L'enorme investimento fatto dalla Disney e da James Cameron rendono quasi obbligatorio che il film diventa un successo planetario.

Dopo le parole di John Landau su Avatar 2, si è aggiunto anche il collega Cliff Curtis che insieme a Kate Winslet sono state le più importanti aggiunte al cast già presente nel primo film. Curtis ha raccontato di aver visto le prime clip del film e la sua reazione è sembrata più che entusiasta: "Sono rimasto sbalordito oltre ogni immaginazione da quanto è bello ed emozionante e dal genere di sensazioni che ti dà" ha confessato l'attore. "Non riesco nemmeno a descrivere quello che ho vissuto, solo guardando alcune clip e sequenze. Non vedo l'ora di vedere tutto il film. Penso sinceramente che sarà una delle esperienze cinematografiche più incredibili che abbia mai avuto. Non credo che il mondo sia davvero pronto per quello che accadrà. È più che eccitante" ha concluso.

Non è la prima volta che il regista americano produce film dall'enorme comparto tecnico e realizzativo. Nel corso degli anni, infatti, nell'industria americana si è conquistato un tipo onorario di "spendaccione". Per approfondire il tema vi consigliamo il nostro speciale su James Cameron e tutte le volte che ha realizzato film costosi.