Avatar 2 ce l'ha fatta: superato Top Gun: Maverick, ora punta Spider-Man e i 2 miliardi

Come da previsione, Avatar La via dell acqua è diventato il miglior incasso del 2022 superando il record di 1,4 miliardi stabilito qualche mese fa da Top Gun: Maverick, il sensazionale blockbuster di Paramount Pictures con protagonista Tom Cruise.

Il sequel di James Cameron ha superato la soglia del miliardo di dollari al botteghino internazionale (1,025 miliardi per la precisione, con gli incassi di mercoledì 4 gennaio esclusi), una cifra che sommata agli incassi domestici porta il totale globale a 1,5 miliardi: in questo modo Avatar 2 batte ufficialmente Top Gun: Maverick (che aveva incassato 1,489 miliardi a livello globale): il film è adesso il maggior incasso del 2022 e il secondo miglior incasso dell'era della pandemia, con Spider-Man: No Way Home nel mirino.

A livello internazionale, Avatar 2 è diventato il nono miglior incasso di tutti i tempi, con un balzo dalla posizione numero undici che gli ha permesso di superare in un colpo solo The Fate of the Furious e Jurassic World dopo appena 21 giorni nelle sale cinematografiche. Includendo anche gli incassi domestici e passando ad un'analisi globale, Avatar 2 è l'undicesimo miglior incasso di sempre, avendo superato prima Frozen II della Disney che appunto Maverick: l'ingresso nella top 10 all time è previsto per le prossime ore/giorni, dato che alla posizione numero 10 attualmente siede Fast & Furious 7, a quota 1,515 miliardi.

Chiaramente, anche se Avatar 2 è già andato ufficialmente in profitto, il 'giro della vittoria' sarà rappresentato dal raggiungimento dei due miliardi e il conseguente sorpasso a Spider-Man: No Way Home. Sarebbe il primo titolo a varcare quella soglia dopo la pandemia e il primo a riuscirci dopo Avengers: Endgame, una missione non impossibile per il sequel di James Cameron a questo punto. La Cina, che ha comunque portato incassi al di sotto delle aspettative, in questo continuerà a rappresentare un fattore decisivo: mercoledì 4 nel Regno di Mezzo ha fruttato altri 3 milioni di dollari per un locale di 170 milioni di dollari, e Maoyan prevede un totale finale da 220 milioni di dollari da quel territorio.

Nel frattempo, in Italia Avatar 2 ha superato Avengers Endgame ed è attualmente l'ottavo miglior incasso di sempre nel Bel Paese: nella giornata di ieri mercoledì 4 il film ha conquistato altri 800mila euro circa varcando la soglia dei 32 milioni e avvicinandosi ulteriormente ai 37 milioni de Il re leone (2019), che aspetta al varco alla posizione numero 7.