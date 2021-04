Avatar 2, cavalli in motion capture e bambini Na'vi nelle nuove foto dal set!

Nelle scorse ore, tramite uno dei suoi soliti post-teaser su Instagram, il produttore Jon Landau ha pubblicato due nuove foto tratte dal set dei sequel di Avatar, gli attesissimi nuovi film diretti da James Cameron.

Nelle due immagini, che trovate nel post in calce all'articolo, si possono ammirare tre attori in groppa a tre diversi cavalli, armati di tutto punto e con espressioni che non fanno presagire nulla di buono, nonché un gruppo di tenerissimi bambini con una cesta di frutta (?) nel contesto di quello che sembrerebbe essere un mercato o una tenda (?).

Tutti, cavalli compresi, indossano l'armamentario necessario per la motion capture e insieme le immagini anticipano due dettagli dei film della saga: torneranno i Direhorse, i destrieri dei Na'vi già visti nel film originale, e i bambini Na'vi avranno probabilmente un ruolo più attivo. James Cameron ha già ampiamente anticipato che in Avatar 2 Jake e Neytiri avranno messo su famiglia, ma a ben guardare si tratta di un vero e proprio tema ricorrente nella filmografia dell'autore: già in Aliens: Scontro Finale e in Terminator 2: Il giorno del giudizio Cameron aveva inserito dei bambini come co-protagonisti dei propri sequel.

Tuttavia l'attrazione principale di Avatar 2 sarà l'inedita motion-capture subacquea, molta della quale ruoterà intorno al misterioso nuovo personaggio di Kate Winslet.

Ricordiamo che Avatar 2 uscirà il 16 dicembre 2022: ed esso seguiranno Avatar 3 (20 dicembre 2024), Avatar 4 (18 dicembre 2026) e Avatar 5 (22 dicembre 2028), con l'ultimo capitolo che previsto a ben diciannove anni di distanza dal primo Avatar.