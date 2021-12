Avatar 2, il cast ha vissuto in una foresta pluviale per prepararsi ai sequel

Dopo la pubblicazione della nuova immagine di Avatar 2 e le prime dichiarazioni di James Cameron sui sequel in arrivo, il regista ha rivelato nuovi retroscena sulla produzione dei suoi ambizioni prossimi film di fantascienza ambientati su Pandora.

In queste ore, Variety ha rilasciato un'intervista/conversazione tra Cameron e il regista di Dune Denis Villeneuve. Parlando del processo di realizzazione di Avatar 2, il regista di Aliens e Terminator ha rivelato di aver trascorso diversi giorni nelle foreste pluviali di Kauai con i suoi attori, per capire cosa voleva dire vivere in quel tipo di ambiente.

"Ho portato gli attori in quella che ho definito un'odissea della memoria dei sensi", ha spiegato Cameron. "Siamo andati a Kauai. Abbiamo vissuto nella foresta pluviale per alcuni giorni. Abbiamo cucinato in fosse sotterranee dopo aver acceso il fuoco. Abbiamo bevuto acqua dalle foglie. Li ho fatti camminare su un sentiero per vedere come si adattavano a quel terreno, ho studiato la loro postura e come poggiavano i piedi o come usavano le mani sui tratti più ripidi. E dicevo loro: 'Quando saremo sul set dovrete ricordare questi movimenti, questi gesti, dovrete ricordarvi come vi state sentendo in questo momento'. Il viaggio di questi film era appena cominciato".

Avatar 2 espanderà il mondo di Pandora rispetto al primo, spostando il proprio sguardo dalle lussureggianti foreste del pianeta alle profondità dei suoi abissi. La data d'uscita è fissata per dicembre 2022, con Avatar 3, 4 e 5 in arrivo ogni due anni fino al 2028. Per altri approfondimenti sulla saga di James Cameron, recuperate il nostro Everycult su Avatar.