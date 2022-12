Avatar 2: il primo capitolo ritorna al cinema in Cina!

In occasione della vicinissima uscita di Avatar: la via dell'acqua, la Disney sembra aver puntato moltissimo sul mercato cinese. Prima della release, infatti, nei cinema di tutta la Cina arriverà una riedizione di Avatar. Una promozione di questo tipo è già stata fatta in altri paesi del mondo.

E' stata proprio la Cina, qualche anno fa, a far riconquistare al regno di Pandora il primato di film a più alto incasso della storia del cinema, dopo esser stato spodestato per poco tempo da Avengers: Endgame e dal fenomeno Marvel Studios. Come già fatto in altri paesi del mondo, la Cina si allineerà, con una nuova pubblicazione del primo capitolo insieme a dei gadget promozionali. Stiamo parlando di una release limitatissima per preparare i fan all'uscita del sequel.

Dopo che Cameron ha detto di aver presentato 800 pagine di appunti per Avatar 2, l'attesa per il film è aumentata a dismisura. Le cifre di produzione da capogiro e la voglia del pubblico di rivedere l'universo di Pandora fa già proiettare il film ad incassi altissimi. Potrebbe essere il primo grande blockbuster (non-MCU) ha sancire un definito torno massivo alla sala da parte del pubblico generalista.

La scelta della Disney di puntare molto sul mercato cinese per Avatar 2 è stata confermata anche dalla scelta di Zhang Ziyi come doppiatrice ufficiale di Kate Winslet nel film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!