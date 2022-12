Avatar 2, Cameron contro le armi da fuoco: 'Ho tagliato 10 minuti di sparatorie nel film'

Mentre il nuovo kolossal di James Cameron ha continuato a macinare incassi anche al box-office di Natale, il regista ha recentemente parlato di uno degli aspetti action del film, concentrandosi in particolare sull'argomento armi da fuoco.

"In realtà ho tagliato circa 10 minuti di scene d'azione con sparatorie nel film", ha condiviso Cameron con Esquire Middle East. "Volevo sbarazzarmene, per trovare un certo equilibrio tra luce e oscurità. Deve esserci un conflitto, ovviamente. La violenza e l'azione sono la stessa cosa, a seconda di come le guardi. Questo è il dilemma di ogni regista d'azione, e io sono conosciuto come un regista d'azione".

Il conflitto tra le specie naturali e invasori/colonizzatori è come tutti sappiamo alla base di Avatar, ma per questo nuovo capitolo Cameron ha trovato un modo per ridurre al minimo scene che vedevano l'utilizzo di armi da fuoco.

"Ripenso ad alcuni film che ho realizzato, e non so se vorrei fare quei film adesso. Non so se vorrei feticizzare le armi, come ho fatto in un paio di film di Terminator più di 30 anni fa. Quello che sta succedendo con le armi nella nostra società mi fa rivoltare lo stomaco", ha aggiunto il regista. "Sono felice di vivere in Nuova Zelanda, dove hanno appena vietato tutti i fucili d'assalto due settimane dopo l'orribile sparatoria alla moschea di un paio di anni fa".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul confronto Avatar 1 vs la via dell'acqua.