Avatar 2, è burrasca su James Cameron dopo la riapertura in Nuova Zelanda: ecco perché

La produzione dei sequel di Avatar di James Cameron inizierà molto presto in Nuova Zelanda dopo il lockdown, ma a quanto pare ci sono state diverse proteste che sarebbero arrivate addirittura da alcuni membri del governo.

Secondo un rapporto dell'outlet Stuff.com, alcuni membri del Parlamento ritengono che alla produzione sia stato concesso un "favoritismo politico". Stuff riporta che a "56 membri della troupe di James Cameron" hanno avuto accesso al paese in base ad "esenzioni speciali per i lavoratori d'oltremare", un numero incredibilmente alto dal momento che tali esenzioni 9 volte su 10 veniva respinte dal governo per alte produzioni o altri impieghi, anche non legati al mondo del cinema.

“Quali sono le regole alla frontiera? Al momento, sembra che se sei un amico del governo, puoi circolare. Altrimenti, sei da solo", ha detto il leader dell'ACT David Seymour. "Dovrebbe esserci una regola per tutti ... È inaccettabile che i politici scelgano chi può entrare nel Paese e chi no".

Finora in Nuova Zelanda sono state concesse soltanto 201 esenzioni speciali dal ministro dello sviluppo economico Phil Twyford, il che significa che oltre il 25% di queste è stato concesso al cast e alla troupe di Avatar. Secondo quanto riferito, i criteri per l'approvazione di queste esenzioni da parte del Paese tendono a favorire molto le persone che hanno "un talento o un'abilità molto insoliti", il cui lavoro ha delle tempistiche precise e una scadenza stabilita e soprattutto un "grande valore finanziario per la Nuova Zelanda", tutte caratteristiche che si adattano ad una multi-produzione come Avatar. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Avatar 2, per il quale recentemente sono stati rivelati alcuni dettagli della trama, vedrà il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. Il primo sequel è programmato per essere rilasciato nelle sale il 17 dicembre 2021. Se tutto procede secondo i piani, Avatar 3 sarà rilasciato il 22 dicembre 2023, Avatar 4 sarà rilasciato il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 sarà rilasciato il 17 dicembre 2027.