Avatar 2, buone notizie dalla Nuova Zelanda: James Cameron si prepara alla ripartenza

Dopo l'annuncio che in Repubblica Ceca le riprese di Falcon & The Winter Soldier possono ripartire, ecco arrivare il via libera anche dalla Nuova Zelanda, e quindi per Avatar 2 e i vari sequel di James Cameron.

Secondo quanto riportato da Deadline, la New Zealand Film Commission ha confermato che alcuni servizi "sono già in corso in assoluta sicurezza" e che nuovi protocolli di salute e sicurezza sono stati messi in atto con l'approvazione del governo federale. Annabelle Sheehan, CEO della New Zealand Film Commission, ha detto: "L'attenzione e l'impegno della NZFC dall'interruzione del settore hanno rappresentato la salute e la sicurezza di tutti coloro che lavorano nell'industria cinematografica della Nuova Zelanda e la costante sostenibilità del più ampio settore cinematografico. Siamo grati per il duro lavoro e la collaborazione delle corporazioni che si sono impegnate per completare questo decreto così in fretta".

Secondo le nuove norme, tutte le produzioni in Nuova Zelanda dovranno registrarsi con ScreenSafe "al fine di aiutare il Ministero della Salute a tenere traccia di ogni dettaglio e sostenere WorkSafe con il monitoraggio".

Attualmente l'intero paese rimane su quello che chiamano "Alert Level 3" e si prevede di abbassarlo al livello 2 lunedì 11 maggio: con il livello 2 sarà permesso anche alle grandi produzioni come Avatar 2 (ma anche quella della serie tv de Il Signore degli Anelli) di riprendere a girare, ovviamente sempre rispettando le nuove norme di sicurezza.

Per altri approfondimenti guardare le nuove foto dal set di Avatar 2.