Avatar 2, box office: negli USA il 'miglior calo' di sempre dal venerdì al sabato

Dagli Stati Uniti arrivano nuovi aggiornamenti sulle primissime fasi al box office di Avatar La via dell acqua di James Cameron, che sta affrontando in queste ore il suo primo week-end nel mercato nord-americano.

Se l'effetto James Cameron ha lasciato il segno sul box office italiano, spingendo Avatar 2 a fare meglio di Spiderman No Way Home nel primo venerdì di programmazione, oltreoceano il sequel targato 20th Century Studios/Disney va verso un'apertura di 3 giorni da 135 milioni di dollari, al di sotto delle prime stime che la davano tra i 150-175 milioni: si tratta comunque del sesto miglior risultato di sempre per un debutto domestico nel mese di dicembre dopo Spider-Man: No Way Home (260,1 milioni), Force Awakens (247,9 milioni), Last Jedi (220 milioni), Rise of Skywalker (177,3 milioni) e Rogue One: A Star Wars Story (155 milioni) e a Hollywood sembrano tutti sicuri che Avatar 2 otterrà un grande successo sul lungo. I dati, del resto, sembrano indicarlo.

Oltre la A su CinemaScore, il 91% su ComScore e le 5 stelle su PostTrak, Avatar 2 è calato solo del -15% da venerdì a sabato: si tratta del miglior risultato di sempre per un blockbuster di fine anno, e fa impallidire i risultati di precedenti campioni di incasso come Rise of Skywalker (-47%), Force Awakens (-43%), Spider-Man: No Way Home (-39%), The Last Jedi (-39%) e Rogue One (-35%). Da questo punto di vista Avatar 2 ha fatto meglio perfino di Top Gun: Maverick, il leader del 2022, che era calato del -27% tra il suo primo venerdì e il suo primo sabato.

Nel mercato domestico, il film di Tom Cruise avrebbe moltiplicato di 5,67 volte la sua apertura di 3 giorni da 126,7 milioni, arrivando ad un totale di 718,7 milioni: il settimo debutto più alto del 2022, trasformato sul lungo nel maggior incasso dell'anno. Si prevede un destino simile per Avatar 2, che non avrà alcuna concorrenza per un bel po' di tempo.

Naturalmente vi terremo aggiornati anche con i dati dei mercati internazionali che arriveranno al più tardi domani (occhio principalmente alla Cina), quindi rimanete sintonizzati.