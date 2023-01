Avatar 2 battuto da Me contro Te: La via dell'acqua cede il posto a Lui e Sofi

In attesa di scoprire se Avatar 2 riuscirà a superare Che bella giornata di Checco Zalone al box office italiano, ieri durante la giornata del 19 gennaio il sequel di James Cameron ha perso la prima volta la prima posizione della classifica, superato dal nuovo film di Me contro Te.

L’esordio del nuovo capitolo della saga cinematografica degli YouTuber Lui e Sofi, Me Contro Te Il Film – Missione Giungla, ha infatti debuttato alla prima posizione del box office nostrano, interrompendo la 'striscia' di vittorie e primi posti che Avatar: La via dell’acqua portava avanti da oltre un mese (debutto 14 dicembre 2022). Il nuovo film del duo ha aperto con 238mila euro, mentre il sequel di Avatar dalla seconda posizione ha portato a casa altri 90.316 euro (-47%), per un totale di 40,9 milioni di euro.

Al terzo posto un altro esordio, Babylon di Damien Chazelle, il kolossal sulla vecchia Hollywood con Brad Pitt e Margot Robbie che ha esordito con 88mila euro e una media di 238. Il film è stato uno dei più grandi flop degli ultimi anni negli Stati Uniti (incasso totale finora 15 milioni a fronte di un budget riportato compreso tra i 75 e gli 80 milioni) quindi il risultato in Italia di certo non cambierà il risultato complessivo, ma in attesa del weekend si tratta comunque di un buon risultato per un titolo del genere, rivolto un po' a tutti e a nessuno in particolare.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Avatar 2 ha superato Spiderman No Way Home diventando il sesto miglior incasso della storia del cinema: secondo gli analisti, il sequel di James Cameron dovrebbe superare la soglia dei due miliardi nel week-end in arrivo, dunque rimanete sintonizzati.