Avatar 2 e Avatar 3 inizialmente erano un unico film ma... 'C'era troppo materiale'

Sappiamo da anni che James Cameron è stato al lavoro non solo su uno ma su diversi sequel di Avatar e ora che Avatar: La vita dell'acqua è finalmente uscito nelle sale di tutto il mondo, gli sceneggiatori che hanno aiutato il regista negli script, Rick Jaffa e Amanda Silver, hanno concesso una prima intervista in cui hanno parlato del loro lavoro.

Una delle rivelazioni dell'intervista concessa a Variety afferma che nei piani iniziali di Cameron, Avatar 2 e Avatar 3 erano inizialmente un unico imponente film e una delle sfide più grandi affrontata dagli sceneggiatori è stata quella di dividere l'enorme materiale a disposizione in due film distinti.

"Fin dall'inizio, una delle sfide - direi che è stata una sfida deliziosa - è che c'era troppo materiale", ha dichiarato Silver.

Il problema più spinoso per Jaffa e Silver era che il loro film non solo doveva reintrodurre Jake e Neytiri, ma anche aggiornare il pubblico sui 14 anni trascorsi dal primo film, introducendo i loro quattro figli - Neteyam (James Flatters), Kiri (Sigourney Weaver), Lo'ak (Britain Dalton) e Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) - e le dinamiche interpersonali tra tutti loro. Poi c'è stato il ritorno dell'RDA su Pandora, la resurrezione (per così dire) del Colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang) in versione Na'vi e l'introduzione del figlio umano di Quaritch, Spider (Jack Champion), che ha vissuto tra i Na'vi fin da piccolo. Tutto questo prima che la storia entri veramente nel vivo, quando la famiglia Sully è costretta a trasferirsi presso il clan Metkayina.

Essendo loro stessi genitori di una figlia adottiva, Jaffa e Silver credono che Cameron pensasse di avere le carte in regola per dare vita alla famiglia Sully. Ma farlo in mezzo a tutti gli altri grandi eventi di Avatar 2 ha cominciato a sembrare disomogeneo.

"Portare questo fardello è sempre stato un problema in termini di organizzazione del primo atto del primo film, e c'era un'enorme quantità di materiale", ha proseguito Silver. "Così, qualche tempo dopo che avevamo iniziato a scrivere, [Cameron] ci ha chiamato e ci ha detto: 'Sentite, abbiamo troppo materiale. Lo divideremo in due film'".

All'inizio, Jaffa e Silver avevano proposto di ridimensionare la sceneggiatura, ma Cameron non ne ha voluto sapere. "Diceva: "No, seguiamo la traccia che abbiamo creato e continuiamo a scrivere"", ha raccontato Jaffa.

Dopo un certo punto, il peso della narrazione era innegabile; Cameron ha ufficialmente diviso Avatar 2 in due film. "Il che ha funzionato alla grande per noi", ha aggiunto Jaffa. I film di Josh Friedman e Shane Salerno sono stati spostati in avanti per diventare, rispettivamente, Avatar 4 e Avatar 5, e Jaffa e Silver hanno semplicemente aggiunto Avatar 3 ai loro compiti.

