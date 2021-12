Avatar 2: a un anno dall'uscita arriva una nuova foto behind the scenes

Dopo le foto dal set di Avatar 2 dello scorso Agosto, abbiamo avuto poche notizie sul sequel del film campione d'incassi di James Cameron. La produzione, tuttavia, è andata avanti, e a ricordarcelo è un'immagine BTS che è recentemente arrivata, e che troverete in fondo all'articolo.

Il desiderio più grande di Cameron per questo sequel non è un segreto: il regista vorrebbe infatti che Avatar 2 superasse il record d'incassi del primo, cosa molto complicata, soprattutto se si considera che i tempi sono molto cambiati, essendo passati ormai 12 anni.

I fan attendono il secondo capitolo del franchise da tantissimo tempo ormai. Il suo arrivo era infatti previsto per il lontano 2014, ma adesso sembra che non potremo vedere la pellicola prima di Dicembre 2022. Insomma, nonostante gli standard noti di Cameron, 8 anni di ritardo sembrano un po' troppi anche per lui. Tuttavia finalmente gli spettatori hanno una data a cui puntare.

Questo kolossal arriva a pennello. Considerando infatti il periodo storico, con la pandemia in corso, un nuovo grande film firmato da Cameron (che, bisogna dirlo, è una garanzia), è uno dei pochi prodotti in grado di portare in sala numeri considerevoli di persone, risollevando così un settore che è stato molto penalizzato dalla recente situazione mondiale. Dunque ai fan non resta che attendere per poter ritornare in compagnia della popolazione dei Na'vi, gli abitanti della luna aliena Pandora.