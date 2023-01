Avatar 2 va così forte che Disney ha giocato una carta mai vista prima per i cinema

Avatar 2 ha superato The Avengers in queste ore diventando il nono miglior incasso di sempre nella storia del box office globale, e secondo gli analisti il ritmo è destinato ad alzarsi grazie alla nuova mossa distributiva di The Walt Disney Company.

Come segnalato da Exhibitor Relations, infatti, la Disney ha confermato che Avatar: La via dell'acqua aggiungerà ben 138 schermi questo fine settimana, raggiungendo un totale di 4.340 schermi su suolo nazionale: Avatar 2 aveva già segnato il record per la più ampia distribuzione Disney, con proiezioni quotidiane su un numero di schermi superiori a quelli 'occupati' da Avengers: Endgame nel 2019, ma da questo week-end quella cifra aumenterà: una situazione quasi inedita, dato che da oggi venerdì 6 gennaio 2023 il film di James Cameron inizierà il suo quarto week-end nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Non è chiaro se questi nuovi schermi saranno nei formati premium, come ad esempio IMAX o Dolby, il che ovviamente favorirebbe i profitti, ma un blockbuster che aggiunge così tanti schermi al suo totale in un momento così avanzato nella sua run delle sale è qualcosa di inaudito: basti ricordare che nel 2009 il primo Avatar perse circa quaranta schermi in totale nel suo quarto week-end. Forse l'unico paragone possibile da questo punto di vista è Star Wars: Il risveglio della forza, che nel 2015 mantenne un numero di 4.134 di schermi negli USA per le sue prime quattro settimane di programmazione, ma anche in quel caso la Disney non fu portata ad aumentare la disponibilità nelle sale.

Al momento della stesura di questo articolo Avatar 2 ha superato i 464 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, una cifra che non include gli incassi di ieri giovedì 5: il film dovrebbe comodamente spingersi oltre i 500 milioni entro lunedì.