Avatar 2 e gli altri: quali film detengono il record per il maggior numero #1 consecutivi?

Avatar La via dell acqua ha superato Star Wars Il risveglio della Forza nel suo settimo week-end di programmazione, diventando il quarto miglior incasso della storia del cinema, ma il sequel di James Cameron è stato anche in grado di raggiungere un altro record molto significativo.

Avatar 2 infatti è rimasto in prima posizione per sette week-end consecutivi, pareggiando il nuovo record del XXI secolo stabilito nel 2009 dal primo Avatar: anche il film vincitore dell'Oscar Sul lago dorato, con Henry Fonda e Katherine Hepburn, era rimasto in testa al box office per sette settimane consecutive, ma la sua uscita risale al 1981 e i due film di James Cameron sono gli unici ad aver dominato il box office così a lungo dal 1997 (l'anno di Titanic, neanche a dirlo), dato che l'anno scorso Spider-Man: No Way Home aveva interrotto la sua striscia a sei settimane consecutive.

Sette week-end di fila però non sono neanche lontanamente il record all-time: ci sono alcuni film che hanno fatto meglio, in qualche caso anche molto meglio, di Avatar e di Avatar: La via dell'acqua. Qui sotto potete trovare la classifica del record per il maggior numero di settimane in testa al box office:

E.T. the Extra-Terrestrial - 16 (1982) Titanic - 15 (1997) Beverly Hills Cop - 14 (1984) Tootsie - 14 (1982) Home Alone - 12 (1990) Back to the Future - 11 (1985) Ghostbusters - 10 (1984) Crocodile Dundee - 9 (1986) Good Morning, Vietnam - 9 (1987) Fatal Attraction - 8 (1987) Porky's - 8 (1982) Avatar / Avatar: La via dell'acqua - 7 (2009/2022)

Riuscirà Avatar 2 a migliorare la sua striscia consecutiva? Con il primo blockbuster del 2023, Ant-Man & The Wasp: Quantumania, in arrivo a metà febbraio, l'unica insidia potrebbe essere rappresentata da Bussano alla porta di un regista molto amato come M Night Shyamalan, che arriverà questo week-end, dunque stare a vedere.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Avatar 2 è tornato primo in Italia dopo aver contro-superato Me contro Te: Missione Giungla.