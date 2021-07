Avatar 2, le affascinanti concept art mostrano una tempesta su Pandora!

In attesa di mettere gli occhi sulle prime immagini ufficiali di Avatar 2, l'atteso sequel diretto da James Cameron continua a mostrarsi attraverso i concept realizzate dai numerosi artisti che stanno lavorando alla pellicola.

Dopo il concept di Avatar 2 dedicato al World Oceans Day, torniamo ad esplorare l'affascinante ambientazione del nuovo capitolo grazie a delle nuove immagini che mostrano un Na'vi che cavalca una creatura marina nel bel mezzo di una tempesta su Pandora.

I concept sono stati condivisi in rete da Dylan Cole, artista digitale noto per aver lavorato a Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, Tron: Legacy, Maleficent, Alita - Angelo della Battaglia e al primo Avatar. Le foto, che potete trovare in calce alla news, sono un'ulteriore conferma del fatto che questo primo sequel sarà ambientato per la maggior parte nelle profondità marine di Pandora.

Vi ricordiamo che Avatar 2 arriverà nelle sale di tutto il mondo a dicembre 2022, dunque dovrebbero mancare ancora diversi mesi all'arrivo delle prime immagini ufficiali. Per quanto riguarda gli altri tre capitoli in sviluppo, invece, l'uscita è fissata a dicembre 2024, 2026 e 2028 in alternanza con i nuovi film di Star Wars.



Che ve ne pare di questi nuovi concept? Fatecelo sapere nei commenti!