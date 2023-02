Avatar 2: dopo 3 mesi il film di James Cameron esce per la prima volta dalla top10 Italia

Ieri sabato 18 febbraio Avatar: La via dell'acqua di James Cameron è uscito per la prima volta dalla classifica dei maggiori dieci incassi giornalieri del box office italiano, una classifica che ha sostanzialmente dominato dal giorno del debutto, avvenuto lo scorso 14 dicembre 2022.

Venerdì 17 febbraio il sequel di Avatar si era affacciato al nono posto della classifica, con un incasso giornaliero di altri 14,366mila euro, e un totale di 1.724 spettatori singoli, incasso che ha contribuito ad estendere il totale nazionale all'impressionante cifra di 44,3 milioni di euro. Ma nella giornata di ieri sabato 18, dominata dal film Marvel Ant Man & The Wasp Quantumania, per la prima volta il titolo è scivolato fuori dalla top 10, che ha visto Il primo giorno della mia vita occupare il nono posto con 30mila euro e Bussano alla porta di M Night Shyamalan al decimo posto con 28mila euro.

Staremo a vedere se Avatar: La via dell'acqua avrà la forza di rientrare in top10 nel corso della giornata di oggi 19 febbraio, ma chiaramente il suo regno al box office è arrivato agli sgoccioli nel Bel Paese. E che regno che è stato, però: in circa tre mesi dalla sua uscita, infatti, il sequel di Avatar è stato in grado di superare i 44 milioni di dollari, andando ad occupare la posizione numero 6 nella classifica dei migliori incassi di tutti i tempi in Italia, dietro solo a Tolo Tolo (46 milioni), Titanic (51,5 milioni), Sole a catinelle (51,9 milioni), Quo Vado? (65 milioni) e Avatar (68 milioni).

Da segnalare comunque che James Cameron è ancora in classifica in Italia con Titanic, che ieri ha chiuso al quinto posto con altri 76mila euro e un totale, per questa nuova edizione 4K 3D pensata per il 25esimo anniversario, 1,3 milioni di euro.

A proposito: ecco come procedete a livello globale la sfida box office del secolo tra Avatar 2 e Titanic, che si stanno giocando il terzo posto all-time in un appassionante 'duello' di sorpassi e contro-sorpassi.