Avatar 2 3 e 4: James Cameron spiega come ha fatto a girare tre sequel con attori bambini

Avatar La via dell'acqua non è solo uno dei sequel più attesi di sempre, ma anche una delle produzioni più ambiziose mai realizzate: merito della visione del regista, sceneggiatore e produttore James Cameron, che è riuscito a districarsi nella realizzazione back-to-back di ben due sequel.

Forse non tutti lo sanno, infatti, ma, La via dell'acqua è stato girato contemporaneamente ad Avatar 3 (con le riprese di Avatar 4 già iniziate qualche settimana fa), e a livello logistico non è stato certo un compito facile riuscire a mettere insieme un calendario di produzione così imponente: tuttavia questo programma non è stato dettato dalla megalomania di James Cameron, ma è stato necessario per diversi fattori...uno dei quali l'età dei giovani nuovi attori del cast di Avatar.

"Coniugare i calendari di riprese di Avatar 2 e Avatar 3 è stato necessario, un po' per gli ambienti e le location", ha rivelato Cameron a Total Film. "Ho detto: trattiamo questa produzione come se fosse una miniserie di sei ore, gireremo tutte le scene del 2 e del 3 contemporaneamente. La disponibilità degli attori è stata un problema, ad esempio. Molto spesso abbiamo preso un gruppo di attori e girato tutte le loro scene insieme, per Avatar 2, per Avatar 3 e anche un po' per Avatar 4. Gli attori bambini avevano bisogno di autorizzazioni speciali, e tra l'altro i loro personaggi invecchiano di sei anni nel mezzo della storia del film: a pagina 25 del quarto capitolo sono molto più 'vecchi' di come li vediamo ne La via dell'acqua, il che ha avuto bisogno di una gran programmazione a livello di riprese."

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre prossimo in Italia, con Avatar 3 previsto per il 20 dicembre 2024. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Avatar La via dell acqua.