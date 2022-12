Avatar 2, i 2 miliardi ora sono possibili: e intanto James Cameron pareggia i Russo Bros

Ora che Avatar 2 ha superato ufficialmente il miliardo al botteghino globale, anche molti di quegli analisti del box office che inizialmente avevano dubito del successo del sequel di Avatar stanno iniziando a ricredersi.

Sono molte, infatti, le pubblicazioni che in queste ore hanno aggiornato le proprie previsioni sui risultati raggiungibili da Avatar: La via dell'acqua, per il quale i 2 miliardi ora sono possibili: c'è chi ci ha sempre creduto, come ad esempio James Cameron (che potrebbe aver addirittura bluffato parlando sui risultati che Avatar 2 dovrà ottenere per fare profitto), e c'è invece chi, guardando i risultati giornalieri del film, sta iniziando a rivedere le proprie posizioni incrollabili.

Come si legge su IndieWire, ad esempio, La via dell'acqua sta dimostrando una tenitura maggiore di Spider-Man: No Way Home, e gli analisti ora prevedono un totale domestico compreso di 565 milioni a fine corsa, un risultato significativamente al di sopra delle stime di qualche giorno fa (che si erano tenute tra i 500 e i 550 milioni per il mercato nord-americano). Alcuin addirittura considerano a ribasso quel numero (565 milioni) e prevedono addirittura che La via dell'acqua avrà 575-600 milioni alla fine del suo ciclo nelle sale USA. E considerato che il film finora ha realizzato circa il 70% del suo incasso totale nei territori internazionali, viene da se che arrivare a 2 miliardi di dollari in tutto il mondo non sembra più una missione impossibile. Un altro fattore che potrebbe contribuire in tal senso, tra l'altro, è che a differenza di Titanic e dell'originale Avatar, La via dell'acqua non avrà rivali in cartellone per parecchio tempo, e il week-end natalizio ha dimostrato che l'interesse del pubblico nei confronti del film è molto forte.

Nel frattempo, James Cameron ha pareggiato il record dei Fratelli Russo come registi col più alto numero di film oltre il miliardo di dollari: stiamo parlando ovviamente di Titanic, Avatar e Avatar 2 da una parte, e di Captain America: Civil War (1,15 miliardi), Avengers: Infinity War (2,048 miliardi) e Avengers: Endgame (2,79 miliardi) dall'altra. Da notare che, se Avatar: The Way of Water dovesse superare la soglia dei 2 miliardi di dollari, Cameron diventerebbe il primo regista con tre film da 2 miliardi di dollari.

