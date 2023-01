Avatar 2 oltre i 2 miliardi, i numeri ufficiali: supererà anche Avengers: Infinity War!

Avatar 2 ha superato i 2 miliardi, ma ciò non vuol dire che la corsa al box office per il sequel di James Cameron sia finita qui: dopo un sesto week-end molto ricco negli USA e soprattutto a livello internazionale, infatti, il nuovo film 20th Century Studios supererà anche Avengers: Infinity War.

I numeri definitivi arriveranno nel corso della giornata di domani lunedì 23, ma al momento della stesura dell'articolo gli analisti segnano Avatar: La via dell'acqua ad un totale di 2,02 miliardi con gli incassi totali del sesto week-end di programmazione a livello globale: tra venerdì 20 e domenica 22 inclusa, il film di James Cameron ha incassato sul mercato internazionale altri 77 milioni di dollari, una cifra che lo avvicina notevolmente alla top5 dei migliori incassi di tutti i tempi, un club alla porta del quale La via dell'acqua busserà molto presto.

Avatar 2 infatti dista appena 28 milioni da Avengers: Infinity War, una cifra che a livello globale dovrebbe accumulare nel corso della prossima settimana (senza contare la possibile spinta promozionale di eventuali nomination di peso agli Oscar 2023, dopo l'annuncio atteso per martedì 24 gennaio). Nel week-end che sta per concludersi, nei soli USA Avatar 2 ha incassato 19,8 milioni, portando il suo totale in Nord America a 598 milioni: attualmente è al 13° posto nelle classifiche nazionali di tutti i tempi e ha bisogno di altri 25 milioni per entrare nella top 10. Quando lo farà, eliminerà The Avengers dei Marvel Studios, che è rimasto quasi 11 anni nella top 10 americana. In Italia, invece, il film ha incassato oltre 500mila euro nel corso della giornata di sabato, avvicinandosi ai 42 milioni totali (cifra che presumibilmente supererà con gli incassi di oggi domenica 22).

Un ultimo dato importante da segnalare: in base alle informazioni ottenute da Comscore, a livello globale il 61% dei biglietti venduti per Avatar 2 sono stati per proiezioni 3D, per un totale di 1,16 miliardi di dollari di entrate globali.