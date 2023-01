Altro che Avatar: 1 miliardo al box-office Cina per il capodanno lunare, 50% a Zhang Yimou

I cinema in Cina sono più vivi che mai. Lo scorso 21 gennaio sono iniziate le celebrazioni del capodanno cinese e il box office ne ha beneficiato facendo registrare numeri incredibili nel corso di questa prima settimana, per un totale di circa 6,76 miliardi di RMB di entrate lorde (poco meno di 1 miliardo di dollari).

Come riportato dal servizio di consulenza Artisan Gateway, in vetta alle classifiche troviamo la commedia d'azione in costume di Zhang Yimou "Full River Red". Rilasciato domenica 22 gennaio, la pellicola ha accumulato 3,16 miliardi di RMB, ovvero 465 milioni di dollari in soli otto giorni.

Nello stesso periodo, il sequel fantascientifico di Frant Gwo, "The Wandering Earth 2", ha invece incassato il corrispettivo di circa 378 milioni di dollari, mentre "Boonie Bears: The Guardian Code", ultimo film del franchise d'animazione cinese con una nuovo capitolo che viene rilasciato ogni capodanno lunare, ha guadagnato 136 milioni di dollari. La stagione è stata positiva anche per la società di maxischermi Imax, fortemente rappresentata in Cina sia in termini di sedi che di film di società e registi locali.

"Vediamo la rinascita del botteghino cinese come una dimostrazione incoraggiante del duraturo interesse del pubblico continentale per il cinema, da 'Avatar: la via dell'acqua', all'ampia gamma di successi durante le vacanze del capodanno cinese di quest'anno", ha dichiarato un portavoce di Artisan Gateway a Variety. "Anche l'atteso ritorno dei film Marvel sul mercato è significativo, e prevediamo che favorirà anche il rimbalzo del mercato".