Avarice: Alyssa Sutherland di Vikings protagonista del nuovo thriller d'azione

Secondo quanto riportato da Variety, la star di Vikings Alyssa Sutherland è stata scelta per recitare la parte della protagonista nell'action-thriller Avarice.

L'attrice australiana vestirà i panni di Jane, una donna che deve salvare suo marito, un esperto di criptovalute, dopo che è stato rapito in casa sua da due ex soldati. La Sutherland è famosa per aver interpretato Aslaug in Vikings, la celebre serie originale di History, e per il suo ruolo nello show The Mist.

Il film targato Epic Pictures sarà diretto da John V. Soto, autore di The Reckoning che nel 2014 ha stato premiato come migliore regista ai British Independent Film Awards. Soto produrrà il film insieme a Tim Madddocks della Madd Films, mentre Epic Pictures Group supervisionerà il progetto e gestirà la distribuzione in tutto il mondo.

"Sono entusiasta di lavorare con Alyssa, è un'attrice davvero di talento" ha commentato Soto. "Sono un grande fan del suo lavoro in Vikings e The Misto. Sono anche super felice che Patrick Ewald e Epic Pictures Group siano saliti a bordo del progetto. Sono dei veri specialisti del genere."

Oltre ad Avarice, Epic Pictures ha in programma di distribuire Sea Fever, film di Neasa Hardiman che è stato presentato al Toronto International Film Festival, e Extra Ordinary di Enda Loughman e Mike Ahern.



